 وزيرة الصناعة: قادرون على تجاوز موجة كورونا الثانية.. المواطن المصري حمول - بوابة الشروق
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 2:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

وزيرة الصناعة: قادرون على تجاوز موجة كورونا الثانية.. المواطن المصري حمول

نيفين جامع
نيفين جامع
أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 1:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 1:23 ص

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة ستستطيع تخطي الموجة الثانية من كورونا مثلما تجاوزت الأولى.

وأضافت جامع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر لديها القدرة، سواء على الجوانب الإنتاجية والصناعية والبشرية، على تجاوز الموجة الثانية من كورونا، متابعة: «المواطن المصري حمول بطبيعته».

وتابعت: «لو لم نتكاتف جميعنا كمسؤولين ووزراء في الحكومة لما استطعنا أن نتجاوز أزمة كورونا خلال الموجة الأولى»، على حد تعبيرها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك