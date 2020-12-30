قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة ستستطيع تخطي الموجة الثانية من كورونا مثلما تجاوزت الأولى.

وأضافت جامع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر لديها القدرة، سواء على الجوانب الإنتاجية والصناعية والبشرية، على تجاوز الموجة الثانية من كورونا، متابعة: «المواطن المصري حمول بطبيعته».

وتابعت: «لو لم نتكاتف جميعنا كمسؤولين ووزراء في الحكومة لما استطعنا أن نتجاوز أزمة كورونا خلال الموجة الأولى»، على حد تعبيرها.