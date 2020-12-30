يصطف العشرات من الجمهور وسط أصوات مرتفعة من التشجيع والضحكات والتصفيق الحار دون تباعد ولا كمامات بالرغم من خطورةجائحة كورونا، بينما على المسرح يقوم الفريق المؤلف من بعض الشباب الراغب بإبهاج من أنهكتهم الحرب، بأداء مسرحية الفيلم اليمني الكوميدية في العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وقال محمد خالد، مخرج المسرحية لفرانس برس، إنه لا يملك هو ولا زملائه المال لشراء المساعدات الإغاثية أو الطعام، فقط ما لديهم بعض الكوميديا التي بإمكانهم الترفيه عن الناس بها.
وتحكي المسرحية عن فريق عرض سينيمائي يحاول تصوير فيلم في ظل الحرب ليواجهوا الغارات والكثير من العوائق بجانب عدم كفاءة الأشخاص المتاحين للاستعانة بهم في الإنتاج ليتم كل ذلك في إطار كوميدي بعيدا عن السياسة ولكن بدون تجاهل واقع الحرب الذي يعيشه اليمنيون.
ويضيف خالد، أن ما يميز المسرحية أنها تحكي عن ظروف يعيشها كل محب للإبداع في الحرب اليمنية بينما تهيمن تلك الظروف على حياة جميع اليمنيين.
وكان العمل السينيمائي محدودا في اليمن قبل الثورة، بينما عملت المسرحيات والمراكز الثقافية على إنعاش الفنون المسرحية والتي كانت كثيرا ما تتناول المشاكل السياسية لليمن.
وبعد الثورة نالت بعض الأفلام الوثائقية اليمنية شهرة واسعة مثل فيلم كرامة بلا أسوار الذي حصل على الأوسكار وفيلم أنا نجوم بعمر الـ10 ومطلقة الذي نافس في الأكاديمي أوورد وفيلم 10 أيام قبل الزفاف والذي تم ترشيحه لجائزة أفضل فيلم وثائقي بلغة أجنبية.
ويقول أحمد حلمي أحد أفراد الفريق إنهم يفتقدون البنية التحتية للعمل المسرحي والدعم المادي بجانب المشاكل التي يواجهها الفريق من تحكم الحوثيين بمحتويات الأعمال الفنية والرقابة المتشددة عليها.
ويقول عياش صوباي، أحد المتفرجين إنه يتمنى أن تستمر مثل تلك الأعمال الفنية لتعمل على تنويع العناوين الإخبارية المتناولة لليمن لتشمل أخبار فنية بدلا من اقتصارها على أخبار الحرب.
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