رئيس الوزراء اليمني يوجه بصرف تعويضات عاجلة لأسر شهداء هجوم مطار عدن

وجه رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، بصرف تعويضات عاجلة لجميع أسر شهداء الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مطار عدن الدولي، اليوم الأربعاء، وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للجرحى، مكررا العزاء والمواساة لكل من استشهدوا في هذا الهجوم الإرهابي والجريمة البشعة وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وجدد رئيس الوزراء في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، التأكيد على أن هذا الهجوم الإرهابي لن يحقق أهداف من نفذه وخطط له لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصف الوطني؛ لاستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الذي بلغت معاناته حد لا يمكن السكوت على استمرارها.

ولفت إلى أن الحكومة باقية في العاصمة المؤقتة عدن وستقوم بكل ما يمليه عليها واجباتها ومسؤولياتها ولن تنال منها مثل هذه الأعمال الانتحارية اليائسة باستهداف الأعيان المدنية في خرق واضح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مؤكدا أن الإرهاب والانقلاب وجهان لعملة واحدة.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة قيام اللجنة المشكلة من فخامة رئيس الجمهورية بمهامها سريعا للتحقيق في ملابسات هذا العمل الإرهابي الإجرامي، برئاسة وزير الداخلية وعضوية قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والسلطة المحلية بعدن بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الهجوم الإرهابي يزيد الجميع من شركاء الوطن من مختلف القوى والمكونات السياسية والحزبية والمجتمعية إصرار وتلاحما على تعزيز التلاحم ووحدة الصف الوطني لمواجهة كافة التحديات وتحقيق الغاية التي يسعى إليها الجميع باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومشروعه المدعوم إيرانيا، باعتبارها معركة مصيرية ووجودية لليمن وشعبها وأشقائها في دول الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع.

وتعرض مطار عدن الأربعاء، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي خلف، حسب بيانات وزارة الصحة اليمنية، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وحمل وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي تدعمها السعودية، معمر الإرياني، قوات الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.