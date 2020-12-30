إحصائيات الوظائف ذات نسب الوفاة الأعلى بأمريكا تظهر وجود تفاوتات عرقية

شهد عام 2019 وفاة أكثر من 5300 شخص في الولايات المتحدة أثناء عملهم، وذلك في أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ 12 عاما، إذ توفي عامل واحد كل 99 دقيقة، بحسب ما ذكره مكتب إحصاءات العمل في بيانه السنوي.

وأفادت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز"، بأن النسبة تمثل زيادة قدرها 2% عن تلك التي تم تسجيلها في عام 2018، كما تمثل قفزة بنسبة 10.3% عن عام 2015.

ولكن يعتبر التفاوت العرقي الذي شملته تلك الزيادة، لافتا للنظر، فبينما كانت بعض الوظائف والصناعات أكثر خطورة من غيرها، كان هناك تغيير إحصائي كبير في الفوارق العرقية، ظهر جليا في توزيع الأعداد.

وأشار المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، إلى أن معدل الزيادة خلال الأعوام الخمسة من عام 2015 وحتى عام 2019 بين العمال البيض، ارتفع بنسبة 1.7%، بينما ارتفعت النسبة بين العمال من أصل إسباني ولاتيني بواقع 20%، وقفزت الوفيات بين الأمريكيين من ذوي البشرة السمراء والامريكيين من ذوي الأصول الإفريقية بنسبة 28%، وزادت نسبة الوفيات بين الأمريكيين من ذوي الأصول الآسيوية بنسبة 59%.