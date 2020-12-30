 أبوظبي تعتمد نظام التعليم عن بعد وقائيا لمدة أسبوعين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبوظبي تعتمد نظام التعليم عن بعد وقائيا لمدة أسبوعين

أبوظبي - د ب أ:
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 9:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 9:12 ص

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، نظام "التعليم عن بعد" في كل مدارس الإمارة، بما فيها المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ في الثالث من يناير 2021.

ولفتت اللجنة إلى أن القرار يأتي "ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة حرصا على صحة وسلامة المجتمع المدرسي".

وأشارت اللجنة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى أنه على جميع الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس القادمين من خارج الدولة عبر أي من مطاراتها أو مداخلها الالتزام بمتطلبات الحجر الصحي كافة ووفقا للإجراءات المعلن عنها.

وأكدت أهمية التزام أولياء الأمور والطلبة والطاقم التدريسي وطاقم العمل في المدارس باتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحتهم وصحة المجتمع.

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