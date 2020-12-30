إصابة ممرض بفيروس كورونا بعد تلقيه لقاح فايزر بأسبوع

أصيب أحد الممرضين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بفيروس كورونا، بعد 8 أيام فقط من تلقيه تطعيم لقاح كورونا.

وكان تلقى ممرض الطوارئ ماثيو دبليو، لقاح شركة فايزر الأمريكية في 18 ديسمبر، حسبما أعلن في منشور على (إنستجرام)، لكن عشية عيد الميلاد، بدأ ماثيو، الذي يعمل في مستشفيين مختلفين في سان دييغو، بالشعور بالتعب بعد قضاء نوبة العمل في وحدة مرضى كورونا.

وقال ماثيو لقناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إنه أصيب بقشعريرة في البداية قبل الشعور بآلام العضلات والإرهاق، وأنه ذهب في يوم 26 الماضي، إلى المستشفى لإجراء فحص للفيروس وتأكد من إصابته بالفيروس.

مع كل ذلك، يقول ماثيو إنه يشعر بتحسن منذ ظهور الأعراض عليه الأسبوع الماضي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبالرغم من كون الواقعة مفاجئة للعامة، إلا أنها تعتبر على عكس ذلك عند خبراء الصحة الذين ناقشوا القضية.

وقال الدكتور كريستيان رامرز، أخصائي الأمراض المعدية في مراكز صحة الأسرة في سان دييجو: "إن إصابة ماثيو متوقعة، ومتوقع أيضًا حدوثها مع الأشخاص الذين تنطبق عليهم حالة ماثيو، ومن المحتمل أن يكون ماثيو أصيب قبل تلقي اللقاح أصلا".

ويوضح رامرز: "نعلم من التجارب السريرية للقاح أن الأمر سيستغرق حوالي 10 إلى 14 يومًا حتى يبدأ جسمه في تطوير الحماية من اللقاح وأنا على علم بحالات أخرى أصيب فيها العاملون في مجال الرعاية الصحية بالعدوى في وقت قريب من تلقيهم اللقاح".

وأضاف رامرز: "اللقاح هو الجرعة الأولى التي نعتقد أنها تمنح الشخص حوالي 50% حماية، وهي تحتاج لجرعة حتى تصل إلى حماية 95%".