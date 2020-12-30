أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الشرقية، عن تنسيق إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، مع مفتشي مكتب الأغذية بإدارات أولاد صقر، وكفر صقر، ومشتول السوق، بشن حملات تفتيشية علي المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها، وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 3 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية، بمركز أولاد صقر، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط وإعدام 455 كيلو أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وجرى سحب 47 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 33 محضرًا جنحة صحية للمخالفين بمراكز شرطة أولاد صقر وكفر صقر ومشتول السوق.