رئيس القابضة للمياه يؤكد المتابعة المستمرة لمشروعات التجمعات الريفية

أكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان، ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء الشركات التابعة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالتجمعات الريفية المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذا ضرورة اختيار أفضل الكفاءات لإدارة المنظومة بالشركات بفكر مختلف، لضمان تسيير الأعمال بأقصى سرعة، وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بمتابعة تطورات الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية، وذلك لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التي تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومناقشة إجراءات تنشيط نسب التحصيل، وتفعيل قنوات الدفع الإلكتروني، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، باعتبارها من أهم الملفات التي يجب وضعها على قمة الأولويات لضمان استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، على ضرورة الاهتمام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وارتداء مهمات السلامة الوقائية، والتزام غطاسي الصرف الصحي بارتداء بدل الغطس التي توفرها الشركات، وتأمينهم بالكامل مع وجود متابع أو مشرف قبل نزولهم لأداء عملهم، منوها بضرورة إدراج وتحديد مواقع الشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي على برنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS، ومراجعة التحليل الهيدروليكي والمخطط العام وفقا للاحتياجات الحالية.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، إلى أهمية استمرار الإجراءات الاحترازية بجميع مواقع العمل ومراكز خدمة العملاء لتقليل تداعيات انتشار فيروس كورونا، منبها لأهمية التنسيق المستمر بين الشركات التابعة والتعاون المستمر لمواجهة موسم الأمطار والسيول والتنسيق الدائم بين غرفة عمليات الشركة القابضة وغرف العمليات بالشركات التابعة على مدار الساعة، والمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

وتابع رئيس الشركة القابضة، خلال الاجتماع، الحلول العاجلة التي تنفذها الشركات بالمناطق الساخنة، وزيادة كميات المياه المتاحة من خلال رفع كفاءة محطات مياه الشرب وكذا رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات معالجة الصرف الصحي، وتنفيذ حملات متابعة ميدانية لإزالة الوصلات الخلسة، والتي تؤثر على انتظام الضغوط ووصولها لبعض المناطق خصوصا بالقرى، ومراجعة خطط التشغيل والصيانة وعمليات إحلال وتجديد الشبكات وتأهيل المحطات للحصول على شهادة التنمية الفنية المستدامة (TSM).

وشدد على المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بحل كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125، والعمل على حلها فورًا.