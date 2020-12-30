تقرير: توقعات بخفض إنتاج السيارات اليابانية جراء مشاكل في سلاسل الإمداد

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من المتوقع أن تخفض شركات صناعة السيارات اليابانية الإنتاج بدءا من يناير المقبل، بسبب مشاكل في سلاسل الإمداد، بحسب ما ذكرته صحيفة "سانكي" اليابانية بدون تحديد أسماء هذه الشركات.

وأحد الأسباب وراء ذلك هو اندلاع حريق في أكتوبر الماضي في مصنع أساهي كاسي في مقاطعة ميازاكي باليابان الذي ينتج الرقائق الإلكترونية للسيارات،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وما زال تحقيق في موقع الحادث جاريا ولم يُستأنف الإنتاج بعد.

وأضافت بلومبرج أن سببا آخر هو أن شركة "كونتيننتال" الألمانية المتخصصة في مستلزمات السيارات تولي أولوية لإمدادات الرقائق الخاصة بالألعاب الإلكترونية بدلا من السيارات جراء زيادة الطلب وسط جائحة فيروس كورونا.