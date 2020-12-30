رئيس وزراء إيرلندا: سلالة كورونا المتحورة تنتشر بشكل سريع

أعلن رئيس وزراء إيرلندا، مايكل مارتين أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، التي تم اكتشافها مؤخرا في بريطانيا، تنتشر بشكل أسرع بكثير من المتوقع.

وأعلن مارتين، في كلمة متلفزة، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت تشديد القيود الصحية العامة مدة 4 أسابيع لاحتواء التفشي على خلفية تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات بالفيروس.

وأضاف :"في الوقت الذي تستمر فيه الدراسات الدولية لهذه النسخة الجديدة للفيروس، بات من الواضح بشكل تام أننا نواجه سلالة للمرض تنتشر بشكل أسرع بكثير".