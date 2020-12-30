نشرت الفنانة سوسن بدر عبر خاصية الإستوري لحسابها الرسمي علي انستجرام، سكرين شوت لتعليق أحد متابعيها وهو يتمني لها الموت تعليقا علي نعيها للمخرج السوري الراحل حاتم علي، وطلبت من متابعيها إغلاق حسابه.



كانت البداية حينما نعت سوسن بدر المخرج الراحل علي حسابها علي انستجرام ، قائلة: "البقاء لله.. المخرج الموهوب المحترم حاتم على.. خبر صعب جداً الله يرحمه"، ليرد عليها المتابع المتطاول، قائلا: "عقبالك"، لتعاود الرد عليه، قائلة: "الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين لأنهم بيتمنوا لقاءه.. أشكرك على دعائك"، ثم قامت بوضع صورة من حساب وصورة هذا المتابع، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، طالبة من جمهورها: "ياريت نقفله صفحته.. أشكركم".