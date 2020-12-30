أستراليا تفرض قيودا صحية أكثر صرامة في سيدني

أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الأربعاء عن فرض قيود أكثر صرامة في ليلة رأس السنة الجديدة في سيدني، مع انتشار فيروس كورونا خارج منطقة الإغلاق على الشواطئ الشمالية للمدينة.

وقالت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بيرجيكليان إن عدد الزوار المسموح لهم بدخول المنازل في سيدني للاحتفال بليلة رأس السنة تم تقليصه من عشرة إلى خمسة ، كما تم تخفيض التجمعات الخارجية من 50 إلى 30 شخصا.

يأتي ذلك بعد اكتشاف مجموعة من ستة أشخاص مصابين بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا خلال الليل في عائلة واحدة في وسط غرب المدينة. وقالت بيرجيكليان إن العدد الإجمالي للمصابين في سيدني ارتفع إلى 147.

وحثت بيرجيكليان الجميع في سيدني على البقاء في المنازل ومشاهدة الألعاب النارية في التلفزيون أثناء بثها في جميع أنحاء العالم.