تشيلي: لقاح أكسفورد-أسترازينيكا المضاد لكورونا سيصل في أبريل

قال وزير الصحة التشيلي إنريكي باريس أن أول 500 الف جرعة من لقاح أكسفورد أسترازينيكا سوف تصل في شهر أبريل المقبل إذا ماتم الموافقة على استخدامه في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء عن الوزير قوله إن 500 ألف جرعة أخرى سوف تصل في شهر مايو والباقي 3 ملايين من إجمالي 4 ملايين جرعة بدءا من شهر يونيو المقبل.

وتابع الوزير أنه لم يتلق معهد تشيلي للصحة العامة حتى الآن أي بيانات مطلوبة لمراجعة هذا اللقاح.

كانت تشيلي قد أعلنت الأسبوع الماضي أن العاملين في قطاع الصحة هم أول من سوف يتلقون اللقاح ثم يليهم كبار السن وأصحاب الحالات المرضية المزمنة.

وسجلت تشيلي 603 آلاف و986 إصابة بفيروس كورونا و16 ألفا و488 وفاة في البلاد.