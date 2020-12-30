روسيا اليوم: أكثر من 16 قتيلا و50 جريحا جراء انفجار مطار عدن

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تعرض مطار عدن للاستهداف بعدد من الصواريخ، أصابت ثلاثة منها صالة الاستقبال.

وحسبما نشره موقع «روسيا اليوم»، مساء اليوم الأربعاء، فإن خطر تعرض المطار للمزيد من الهجمات مازال موجودًا.

وأكد مراسلي الفضائية، أن الحصيلة الأولية للهجوم وصلت إلى أكثر من 16 قتيلًا و50 جريحًا.

وسمع دوي انفجار قوي هز مطار عدن، ظهر اليوم الأربعاء، تزامنًا مع هبوط الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة، والتي كان من المقرر لها بدء مهامها اليوم.

وصرح وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، بوقوع قتلى وجرحى، نتيجة الانفجارين اللذين استهدفا مدرج وصالة الوصول بمطار عدن.