إثيوبيا: الاتحاد الإفريقي يدعو لاجتماع جديد بشأن سد النهضة الأحد المقبل

قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، إن جنوب إفريقيا، التي تترأس الاتحاد الإفريقي، دعت إلى اجتماع بشأن سد النهضة للدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) الأحد المقبل.

وأشار مفتي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارته، أن الاجتماع يأتي بعد توقف لشهر كامل، بسبب مطالبة الخرطوم "تغيير منهجية التفاوض".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، في التصريحات التي أوردتها شبكة العين الإخبارية الإماراتية، أن الاجتماع "يأتي في إطار مسابقة الزمن، حيث ستنتقل الرئاسة المقبلة لتكتل القارة السمراء للدورة 2021 إلى دولة الكونغو الديمقراطية".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد مجددا ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية من الاتحاد الإفريقي، السبت الماضي، تباحثا خلاله بشأن مستجدات قضية سد النهضة في إطار المفاوضات الثلاثية ذات الصلة تحت رعاية الاتحاد.

وتوقفت مفاوضات سد النهضة في النصف الثاني من نوفمبر؛ حيث امتنع السودان عن حضور اجتماع لوزراء المياه في الدول الثلاث حيث اعتبر أن "الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية أثبتت أنها غير مجدية"، مطالبا بمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الفجوة بين الأطراف الثلاثة.