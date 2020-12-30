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تصاعد المواجهة بين رئيس أوكرانيا والمحكمة الدستورية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
كييف - د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 11:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 11:17 م

تصاعدت المواجهة بين رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي والمحكمة الدستورية بعد أن رفضت المحكمة مرسوما يقضي بتعليق رئيسها.

ودخل الرئيس زيلينسكي في مواجهة مع المحكمة منذ أكتوبر، عندما ألغت جزءا مهما من تشريع تحتاجه الدولة الواقعة في شرق أوروبا للإفراج عن المساعدات الدولية.

وأصدر زيلينسكي مرسوما أمس الثلاثاء بوقف رئيس المحكمة أولكسندر توبيتسكي، لمدة شهرين بناء على طلب الادعاء لأن القاضي يخضع للتحقيق، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

إلا أن المحكمة قالت إن هذا الأمر ليس له قوة قانونية ولا يمكن تنفيذه، بحسب بيان على موقعها على الإنترنت اليوم الأربعاء.

وتعهد زيلينسكي بتنفيذ التعليق بالكامل.

وأثارت المحكمة النزاع عندما ألغت قانونا يجرم تقديم معلومات كاذبة عن إقرارات أصول المسؤولين من جانب الموظفين العموميين وحكمت أنه لا يمكن مراقبة أصول القضاة أو حياتهم الشخصية.


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