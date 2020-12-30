ميرور: مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالبريميرليج خلف أبواب مغلقة

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن إقامة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، على ملعب أنفيلد، يوم 17 يناير المقبل، خلف أبواب مغلقة في عدم تواجد الجماهير.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإن مباراة ليفربول مانشستر يونايتد ستلعب خلف أبواب مغلقة، بعد أن تم نقل ميرسيسايد إلى المستوى 3 من قيود فيروس كورونا.

ومن جانبه أعلن ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الفريق سيعود لخوض المباريات خلف أبواب مغلقة بعد إعلان الحكومة وضع منطقة مدينة ليفربول في قيود المستوى الـ3 من فيروس كورونا.

وكان ليفربول وايفرتون يلعبان مبارياتهما على أرضهما أمام جماهير، ولكنهم سينضمون الأن لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز الـ18 في استضافة المباريات خلف أبواب مغلقة نظرًا لتفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق سمح مسؤولو الدوري الإنجليزي بحضور الجماهير للمباريات بحوالي 2000 مشجع، من بينهم ليفربول، لكن لن يكون هذا هو الحال في ظل الظروف المستجدة المتعلقة بفيروس كورونا وانتشار سلالة جديدة خطرة للغاية في بريطانيا.