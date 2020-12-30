قتلى في زلزال قوي يهز وسط كرواتيا

هز زلزال قوته 6.4 بمقياس ريختر وسط كرواتيا. وتشير تقارير إلى مقتل سبعة على الأقل والكثير من الإصابات.

وقال رئيس الوزراء إن من بين القتلى طفلة عمرها 12 عاما في بلدة بترينيا.

وزار رئيس الوزراء البلدة بعد وقوع الزلزال.

وقال نائب رئيس الوزراء إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في بلدة غلينا القريبة.

وعثر على جثمان القتيل السابع بين أنقاض كنيسة في بلدة زازينا، حسبما قالت وسائل إعلام حكومية.

ونُقل عن عمدة بترينيا قوله إن حوالى نصف البلدة دُمر ويجري سحب الناس من تحت الأنقاض.

وشعر الناس بالزلزال في العاصمة زغرب وفي البوسنة وصربيا المجاورتين. وامتد الشعور به حتى إلى إيطاليا.

وانتُشلت سيدة حية من بين أنقاض قاعة البلدية في بترينيا، وفق وسائل الإعلام الكرواتية.

ونُقل عن دارنيكو دمبوفيتش، عمدة البلدة، قوله" نحن نسحب الناس من السيارات. ولا ندري ما إذا كان لدينا وفيات أو مصابين أم لا".

وأضاف "هناك ذعر عام. الناس يبحثون عن أحبائهم".

وكان العمدة يتحدث إلى المراسلين يوم الثلاثاء بينما ضربت بلدة بترينيا، التي يسكنها 20 ألف شخص، هزة أخرى لكنها أضعف من الزلزال الأصلي.

وقال رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، الذي انتقل بسرعة إلى بترينيا "لدينا معلومات بأن فتاة قتلت. وليس لدينا معلومات أخرى عن بشأن الضحايا".

وأضاف "الجيش هنا ليساعد. وسوف يتعين علينا نقل بعض الأشخاص من بترينيا لأنه الوضع هنا غير أمن".