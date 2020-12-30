 رئيس الوزراء اليمني يؤكد أن حكومته باقية في عدن لممارسة أعمالها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء اليمني يؤكد أن حكومته باقية في عدن لممارسة أعمالها

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 9:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 9:50 م

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن حكومته باقية في عدن لممارسة أعمالها من العاصمة المؤقتة للبلاد.

وقال رئيس الوزراء فى فيديو نقلته وكالة الأنباء اليمنية :"إنّ الهجوم الغادر والجبان والإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية، يضع الحكومة في قلب مسؤولياتها وهي مهمة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ونشر الاستقرار والتعافي في كل المناطق باليمن".

وأضاف أن أعمال الإرهاب والغدر لن تثني الحكومة عن مهمتها المتمثلة في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة واستعادة الاستقرار وستتجاوز هذه المرحلة الصعبة مسنودة من تحالف دعم الشرعية.


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