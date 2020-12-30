حماس تستنكر القصف الإسرائيلي على سوريا

صفت حركة "حماس" القصف الإسرائيلي على سوريا الليلة الماضية، بأنه "جريمة مستنكرة وإرهاب ضد المنطقة".



واعتبرت حماس، في بيان صحفي، أن قصف إسرائيل على سوريا، "يأتي في سياق منهجيتها العدوانية لتحقيق أطماعها التوسعية في المنطقة، المدعومة أمريكيا، وبتشجيع من مسار التطبيع" مع دول عربية.



وأضافت: "سيظل مطلوبا من المكونات الحية في الأمة وقوى المقاومة فيها، توحيد جهودها لمواجهة المشروع الإسرائيلي الاستعماري وهزيمته".



وأعلنت مصادر سورية أن قصفا صاروخيا إسرائيليا استهدف الليلة منطقة النبي هابيل في ريف دمشق.



وقال مصدر عسكري سوري، إن جنديا قتل وجرح ثلاثة آخرون إثر القصف الإسرائيلي لوحدة للدفاع الجوي.