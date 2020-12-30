طلاب مدرسة أمريكية يجمعون تبرعات لشراء هدايا للعائلات الفقيرة

جمع طلاب إحدى مدارس مدينة كونيتيكت الأمريكية، تبرعات لشراء هدايا عيد الميلاد للأسر الفقيرة، بمساعدة الشرطة وممثلي الخدمات الاجتماعية.



واستطاع الطلاب الصغار مع معلميهم وعائلاتهم أن يجمعوا 7000 دولار خلال فترة قصيرة، والتواصل مع إدارة الخدمات الاجتماعية لمعرفة بعض الأشياء التي تحتاجها الأسر الفقيرة حتى يتمكنوا من شرائها لهم مع توزيع هدايا عيد الميلاد عليهم وسط وجود عدد من أفراد الشرطة كنوع من المشاركة الاحتفالات.



وقالت والدة أحد الطلاب يدعى أتيكوس لندن، إن أسرتها ترعى عائلة فقيرة من خلال إدارة الخدمات الاجتماعية على مدار الـ 13 عامًا الماضية، وحينما كانت تتحدث في هذا الأمر مع أولياء أمور بعض الطلاب أعربوا عن إعجابهم بالفكرة وبمجرد أن سمع الطلاب ذلك قرروا أن يساعدوا قليلًا بعض الأسر المحتاجة في عيد الميلاد على الرغم من أنهم لم يتخطوا السابعة من عمرهم.



وبحسب موقع " ويست هارتفورد" الأمريكي، فإن أغلب التبرعات التي جمعها الأطفال كانت من خلال نشاط يشبه الماراثون عملوا على تصميمه منذ نوفمبر الماضي حتى يحصلوا من خلال على أموال.



ومن ضمن التبرعات التي حصلت عليها الأسر الفقيرة، دراجات وملابس شتوية وأدوات مطبخ وألعاب للأطفال، إضافة إلى بطاقات هدايا من متاجر البقالة عددها 20 وكل بطاقة بقيمة 100 دولار.



وبمجرد شراء الهدايا، قام الأطفال بتغليفها في صناديق وصنعوا أوراقًا عليها رسومات وقوالب مع بطاقات للتهنئة بقدوم عيد الميلاد بعد أن اشترت المدرسة كل الأدوات اللازمة، لتمنح الأطفال فرصة للشعور بقيمة العمل الذي قرروا القيم به، وتم ذلك بمساعدة المدرسين والآباء والأمهات.



وبعد الانتهاء من تغليف الهدايا ساعد بعض المتطوعين من الشرطة وإدارة الإطفاء في مدينة ويست هارتفورد الطلاب على وضع الهدايا في شاحنة حتى تستلمها إدارة الخدمات الاجتماعية وتشرف على توزيع الطلاب لها.