رئيس إسنا: وضع تصورات للنهوض والارتقاء بالمدينة

قال رئيس مدينة إسنا إبراهيم نصير إن هناك العديد من التصورات للنهوض والارتقاء بالمدينة لجعلها متميزة وسط مدن المحافظة، وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدينة، والعمل على الحفاظ على المظهر العام وتراث المدينة ليظهر بمظهر لائق أمام أهلها وزوارها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لعدد من المواقع بالمدينة؛ وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية، شملت حديقة الوحدة المحلية بجوار المجلس القديم ومدخل إسنا من الناحية الشرقية؛ وذلك لوضع تصور للمنطقة ودراسة الاستفادة من هذه المساحة لتكون متنزها للمواطنين.

كما تفقد رئيس المركز كورنيش إسنا والذي سيتم تطويره وتجميله، وكذلك رفع كفاءة الإنارة به بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر اسنا القديمة حتى حديقة الخالدين.