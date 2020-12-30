وكالة تنظيم الأدوية البريطانية تعطي الضوء الأخضر للقاح أكسفورد- أسترا زينيكا

أعطت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا الضوء الأخضر لاستخدام لقاح أكسفورد/أسترا زينيكا الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء -في بيان نشرته على موقعها الرسمي الإلكتروني- أنها وافقت على توصية وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية لإستخدام اللقاح في بريطانيا.

وقد أظهرت نتائج التجارب السريرية للقاح أنه فعال بنسبة تصل إلى 90% في الوقاية من فيروس كورونا، فيما قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك -لشبكة سكاي نيوز" البريطانية- "اللقاح هو طريقنا للخروج من الوباء"، مشيرا إلى أنه سيتم طرح لقاح أكسفورد اعتبارا من 4 يناير المقبل، الأمر الذي سيساعد على التسريع في تطعيم الشعب البريطاني والعودة إلى الحياة الطبيعية.