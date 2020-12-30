 وكالة تنظيم الأدوية البريطانية تعطي الضوء الأخضر للقاح أكسفورد- أسترا زينيكا - بوابة الشروق
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 10:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

وكالة تنظيم الأدوية البريطانية تعطي الضوء الأخضر للقاح أكسفورد- أسترا زينيكا

لندن - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 10:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 10:01 ص

أعطت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا الضوء الأخضر لاستخدام لقاح أكسفورد/أسترا زينيكا الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء -في بيان نشرته على موقعها الرسمي الإلكتروني- أنها وافقت على توصية وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية لإستخدام اللقاح في بريطانيا.

وقد أظهرت نتائج التجارب السريرية للقاح أنه فعال بنسبة تصل إلى 90% في الوقاية من فيروس كورونا، فيما قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك -لشبكة سكاي نيوز" البريطانية- "اللقاح هو طريقنا للخروج من الوباء"، مشيرا إلى أنه سيتم طرح لقاح أكسفورد اعتبارا من 4 يناير المقبل، الأمر الذي سيساعد على التسريع في تطعيم الشعب البريطاني والعودة إلى الحياة الطبيعية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك