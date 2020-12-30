رويترز: الخبراء يقيمون تكنولوجيات إنتاج لقاح سبوتنيك الروسي عاليا

أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أن وفد الخبراء الهنغاريين الذي زار روسيا مؤخرا، قيم عاليا المستوى التكنولوجي لعملية إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وكتب سيارتو عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، أن "مهمة الحكومة تتمثل في ضمان توفير لقاح آمن للهنغاريين بأسرع ما يمكن في حال تطويره في أي منطقة من العالم. ولهذا الغرض اتفقنا مع وزير الصحة الروسي على دراسة الأطباء وخبراء الأمراض المعدية الهنغاريين لعملية إنتاج اللقاح الروسي".

وأضاف أن "أعضاء الوفد تحدثوا بعد زيارتهم للمختبرات الروسية عن أحدث التكنولوجيات وأعلى مستوى من المعارف العلمية" في روسيا.

يذكر أن روسيا قدمت لهنغاريا 6 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا يوم 28 ديسمبر. ويخطط الخبراء الهنغاريون لدراسة اللقاح ليتخذوا قرارا بشأن استخدامه في البلاد.

وأصبحت هنغاريا أول دولة في الاتحاد الأوروبي يصل إليها اللقاح الروسي.