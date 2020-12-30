 ارتفاع الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية وتراجع الاستهلاك للشهر الثاني في نوفمبر - بوابة الشروق
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ارتفاع الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية وتراجع الاستهلاك للشهر الثاني في نوفمبر

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 4:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 4:11 ص

 ارتفع الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، لكن الاستهلاك انخفض للشهر الثاني على التوالي، حسبما أظهرت بيانات اليوم الأربعاء ، في أحدث مؤشر على أن زخم الانتعاش الاقتصادي لا يزال ضعيفا وسط جائحة كورونا.

وارتفع الناتج الصناعي الإجمالي للبلاد بنسبة 7ر0% في تشرين ثان/نوفمبر مقارنة بالشهر السابق ، مقارنة مع انخفاض بنسبة 1ر0% على أساس شهري في تشرين أول/أكتوبر، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن هيئة الإحصاء الكورية صباح اليوم الأربعاء.

وانخفض الناتج الصناعي بنسبة 6ر0% في تشرين ثان/نوفمبر مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة تراجعت 9ر0% عن الشهر السابق ، مقارنة بانخفاض 1% على أساس شهري في تشرين أول/أكتوبر.

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