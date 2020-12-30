 الأهلي يحتفل بعيد ميلاد فلافيو - بوابة الشروق
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الأهلي يحتفل بعيد ميلاد فلافيو

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 3:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 3:45 م

احتفل النادي الأهلي، بعيد ميلاد نجمه السابق الأنجولي أمادوا فلافيو الذي لعب في صفوف المارد الأحمر لمدة 4 سنوات في الفترة من 2005 إلى  2009.

ويوافق اليوم عيد ميلاد فلافيو الـ 41، الذي وُلد في 30 ديسمبر 1979 بالعاصمة الأنجولية لواندا، وبدأ حياته الكروية فى نادى بترو أتليتكو الأنجولي.

ونشرت صفحة "الأهلي" صورة لفلافيو وكتبت:«نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا فلافيو، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد».

اشتهر فلافيو من خلال مسيرته مع النادي الأهلي، والتي خاض خلالها 155 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 56 هدفًا وصنع 18 آخرين خلال 4 سنوات قضاها داخل القلعة الحمراء.


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