اليمن: ارتفاع ضحايا تفجير مطار عدن إلى 22 قتيلا و50 مصابا

أعلن وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، اليوم الأربعاء، عن استشهاد 22 شخصاً وإصابة 50 آخرين من مستقبلي الحكومة في مطار عدن الدولي بينهم مدنيون وعاملون في المطار في الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف مطار عدن.

وقال وزير الداخلية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن «الهجوم الإرهابي لن يعرقل سير تنفيذ اتفاق الرياض، ولن يثني الحكومة عن القيام بمهامها ومسؤولياتها في كافة المحافظات المحررة من خلال تطبيع الحياة العامة وتوفير الخدمات الأساسية وتحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار والمضي بثبات صوب استعادة الدولة ومواجهة ومحاربة الانقلاب والإرهاب بكل أشكاله، وذلك من خلال تلاحم وتكاتف كافة القوى الوطنية وبمساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية».

وأشار إلى استمرار الجهود والإجراءات الأمنية بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية لمعرفة وكشف تفاصيل وملابسات العملية الإرهابية، لافتا إلى أن الجهة المستفيد من ذلك الهجوم الإرهابي هي مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً.

وأكد أن الهجوم يثبت تقاسم المليشيا الحوثية والجماعات الإرهابية الأدوار فيما بينها من خلال استهدافها وحربها ضد اليمن وسعيها لاستهداف الأمن والاستقرار وعدم نجاح توحد الجبهة الوطنية التي ستكتب على أيديها نهاية المشروع الإيراني التدميري في اليمن.

وتعهد وزير الداخلية في ختام تصريحه، بالمضي قدماً على طريق تضحيات الشهداء والجرحى الأبطال الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة وسالت دمائهم الزكية رخيصة فداء للوطن في سبيل تحرير العاصمة المؤقتة عدن وسائر مناطق ومدن اليمن من المليشيا الإرهابية والانقلابية، مترحماً على أرواح كافة الشهداء الأبطال، وسائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

وسمع دوي انفجار قوي هز مطار عدن، ظهر اليوم الأربعاء، تزامنًا مع هبوط الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة، والتي كان من المقرر لها بدء مهامها اليوم.

وصرح وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، بوقوع قتلى وجرحى، نتيجة الانفجارين اللذين استهدفا مدرج وصالة الوصول بمطار عدن.