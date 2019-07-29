كوريا الجنوبية تسمح لجنودها العاملين ضمن القوات الأمريكية بتلقي لقاح كورونا

قررت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، السماح للكوريين الجنوبيين والعمال المدنيين في المعسكرات التابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية بتلقي لقاحات كوفيد-19 التي شحنتها الولايات المتحدة لجنودها المتمركزين في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في سول في بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية: "لقد أبلغنا القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد بقرارنا أن التطعيم سيكون ممكنا في حال اتخذ الكوريون قرارا طوعيا بالموافقة عليه وقدم الجيش الأمريكي قائمة بأولئك الذين يتلقون اللقاحات إلى جانبنا".

وأضاف البيان أن تطعيمات الكوريين الجنوبيين ستتم وفقا لخطة القوات الأمريكية.

وبدأت القوات الأمريكية في إعطاء جرعاتها الأولية من لقاح كوفيد-19 من شركة "مودرنا" أمس إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل وفريق القيادة، بعد وصول الشحنة الأولى من لقاح كوفيد-19 من شركة "مودرنا" إلى كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي.

يُذكر أن القوات الكورية الجنوبية المتعاونة مع الجيش الأمريكي، والمعروفة باسم "كاتوشا"، وكذلك المدنيين العاملين في القوات الأمريكية في كوريا، مؤهلون لتلقي اللقاح وفقًا لخطة التطعيم للحكومة الأمريكية. وناقشت القوات الأمريكية ووزارة الدفاع الكورية الجنوبية هذا الأمر.