هيئة الأرصاد الألمانية: 2020 ثاني أعلى الأعوام حرارة في ألمانيا منذ بدء التسجيل

أعلنت هيئة الأرصاد الألمانية في مدينة أوفنباخ، اليوم الأربعاء، أن عام 2020 هو ثاني أعلى الأعوام حرارة في ألمانيا منذ بدء تسجيل درجات الحرارة.



وأوضحت الهيئة أن متوسط درجة الحرارة في ألمانيا في العام الحالي بلغ 4ر10 درجة مئوية بفارق بسيط عن المتوسط القياسي الذي تم تسجيله في عام 2018 بـ5ر10 درجة، فيما كان هذا المتوسط قد بلغ 3ر10 في عامي 2019 و2014.



جدير بالذكر أن هذه هي السنة العاشرة على التوالي التي يتجاوز فيها متوسط درجة الحرارة في ألمانيا المتوسط الذي كان سائدا على مدار سنوات عديدة.



من جهته، قال توبياس فوكس، مدير إدارة المناخ في الهيئة: "لا ينبغي أن يتركنا عام 2020 الحار للغاية غير مكترثين، فالحقائق العلمية عن المناخ الصادرة عن الهيئة مقلقة وحماية المناخ هو واجب الساعة، وعلينا أن نتحرك الآن".



وأضاف فوكس أن عام 2020 كان أيضا مشمسا للغاية وأن الجفاف كان كبيرا فيه للغاية للعام الثالث على التوالي.