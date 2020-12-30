 منظمة الأغذية والزراعة: موجة جديدة من الجراد الصحراوي تغزو كينيا - بوابة الشروق
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 8:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

منظمة الأغذية والزراعة: موجة جديدة من الجراد الصحراوي تغزو كينيا

نيروبي - د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 8:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 8:40 م

قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، إن أسراب الجراد الصحراوي القادمة من إثيوبيا والصومال بدأت في الوصول إلى كينيا في 21 ديسمبر الجاري ووصلت إلى بلدة "واجير" شمال شرق البلاد بحلول يوم 27 ديسمبر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن منظمة (فاو) التابعة للأمم المتحدة قولها إنه من المتوقع أن يزداد وصول أسراب الجراد في الأيام المقبلة وأن تنتشر في الجنوب في مقاطعات بوسط كينيا، الأمر الذي يهدد إنتاج الغذاء في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وأضافت المنظمة في بيان على موقعها على الإنترنت أن أسراب الجراد موجودة أيضا في إثيوبيا والصومال بينما يستمر التكاثر على جانبي ساحل البحر الأحمر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك