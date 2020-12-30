سجل سهم مجموعة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر أوتوموبيلز، اليوم الأربعاء، ارتفاعا بنسبة 2ر5% وهو أكبر ارتفاع يومي له منذ 15 سبتمبر الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر سهم المجموعة إلى 91ر18 دولار، مقابل 98ر17 دولار أمس ليسجل أعلى مستوى له منذ 24 يوليو 2018.

جاء ذلك في حين ارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية والمدرج عليه سهم فيات بنسبة 1ر0% خلال تعاملات اليوم، وارتفع مؤشر روسيل 3000 بنسبة 3ر0%.

بلغ إجمالي حجم التداول على السهم اليوم 69ر1 مليون سهم، وهو نفس متوسط حجم التعامل اليومي خلال آخر 20 يوما تقريبا حيث يبلغ المتوسط 67ر1 مليون سهم.

وارتفع سعر السهم خلال 52 أسبوعا بنسبة 29% في حين ارتفع مؤشر إس أند بي 500 خلال الفترة نفسها بنسبة 16%.

كما ارتفع سعر سهم فيات كرايسلر خلال الخمسة أيام الماضية بنسبة 7ر5% وارتفع خلال الثلاثين يوما الماضية بنسبة 21%.