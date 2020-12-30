الأرجنتين تبيح الإجهاض في تحول كبير من أجل حقوق المرأة

أعطى مجلس الشيوخ الأرجنتيني، اليوم الأربعاء، الموافقة النهائية على قانون يبيح الإجهاض، وذلك في تصويت تاريخي.

وتم تبني القانون، الذي اقترحه الرئيس ألبرتو فيرنانديز ووافق عليه مجلس النواب بالفعل، بأغلبية 38/29 صوتا مع امتناع عضو واحد في مجلس الشيوخ عن التصويت.

وكتب فرنانديز على تويتر: "نحن اليوم مجتمع أفضل يعزز حقوق المرأة ويضمن الصحة العامة".

ويسمح القانون الجديد بالإجهاض الاختياري حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل.

وتظاهر آلاف الأشخاص أمام مبنى مجلس الشيوخ خلال التصويت الذي استغرق 13 ساعة، وكان بعضهم مؤيد للقانون يحمل قطع قماش خضراء اللون والبعض الآخر ضده ويحمل قطع قماش باللون الأزرق الفاتح.

وبعد إعلان النتيجة، احتفل أنصار القانون وتعانقوا ، بينما أظهر المعارضون مشاعر بخيبة الأمل وتعبيرات عدم تصديق.

حتى الآن، لم يكن الإجهاض مباحا في الأرجنتين إلا في حالات محددة، على سبيل المثال في حالة الاغتصاب أو إذا كانت حياة الأم في خطر. وقد أدى ذلك إلى ما يقدر بـ370 ألف إلى 520 ألف عملية إجهاض سري في الأرجنتين كل عام، مع مضاعفات ووفيات متكررة.

وقالت نورما دورانجو، رئيسة اللجنة الخاصة للمرأة في مجلس الشيوخ، خلال المناقشة: "إذا ظل الإجهاض في السر، فإن وفيات النساء (نتيجة له) سوف تستمر".

وجادل معارضو القانون، مثل رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، بأن للأم والطفل الحق في الحياة.

كما أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، أرجنتيني المولد، عن معارضته للقانون. وكتب على تويتر أمس الثلاثاء: "كل منبوذ هو من أبناء الرب".

وكان التشريع السابق، الذي يعود تاريخه إلى عام 1921، يجرم الإجهاض ويعاقب ليس فقط الطبيب الذي يقوم بالإجراء ولكن أيضا المرأة التي تخضع للإجراء.

وفشلت محاولة سابقة لتحرير قانون الإجهاض في عام 2018 بفارق ضئيل في البرلمان.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن القانون أقر هذه المرة لأن المشرعين المترددين صوتوا في النهاية لصالح تحرير الإجهاض.