الأمن الأذربيجاني والأرمني يبحثان فتح قناة اتصال حول قره باغ

عقد مدير هيئة أمن الدولة الأذربيجانية علي ناجييف، ونظيره الأرمني، أرمين أبازيان، اليوم الأربعاء في موسكو، اجتماعا بوساطة مدير هيئة الأمن الفدرالية الروسية، ألكسندر بورتنيكوف.

وذكرت هيئة أمن الدولة الأذربيجانية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" أنه تم خلال الاجتماع تأكيد "أهمية تنظيم قناة مناسبة للاتصال من أجل تبادل المعلومات عند الضرورة".

وبحث أطراف الاجتماع، حسب البيان، سير الالتزام بالتعهدات المتعلقة بوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه وضمان "أمن الحدود ومحاربة الإرهاب في الأراضي المحررة".

وأصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر الماضي بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارا من 10 نوفمبر.

وبموجب هذا الاتفاق استعادت أذربيجان أكثر من ثلثي الأراضي التي خسرتها خلال الحرب في 1992-1994 مع الطرف الأرمني.