لوكسمبورج تخطط لإجراء اختبارات فيروس كورونا لجميع ركاب شركات الطيران

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قالت السلطات في لوكسمبورج إن كل الركاب الوافدين جوا سيخضعون لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي ار" لفيروس كورونا بالإضافة إلى اختبار سريع عند الوصول إلى لوكسمبورج اعتبارا من الثاني من يناير المقبل.

وقالت وزارة النقل اليوم الأربعاء إن ركاب الخطوط الجوية القادمين سيخضعون لاختبارات مجانية مخصصة في المقام الأول للأشخاص العائدين من وجهات العطلات.

وبعد إجراء اختبار سريع، يمكن للمسافرين مغادرة المطار على الفور وسيتلقون النتيجة في رسالة نصية في غضون ثلاث ساعات.

وإذا كانت النتيجة إيجابية، ستتصل بهم السلطات وتعطيهم المزيد من التعليمات.

يذكر أن اختبارات "بي سي ار" متاحة في مطار لوكسمبورج منذ مايو الماضي.