محكمة صينية تحكم على 10 متهمين بالفرار من هونج كونج إلى تايوان بالسجن

أصدرت محكمة في جنوب الصين حكما على عشرة أشخاص متهمين بالفرار من هونج كونج إلى تايوان بالسجن لمدد تراوحت بين 7 أشهر وثلاث سنوات.

وكان المتهمون من بين 12 شخصا من سكان هونج كونج، الذين حاولوا الفرار إلى تايوان، على متن قارب سريع في أغسطس الماضي، لكن شرطة البحرية في منطقة "شنتشن" في جنوب الصين ألقت القبض عليهم.

وحُكم على شخصين متهمين بتنظيم رحلات عبور حدودية غير قانونية بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وعامين على التوالي، بينما حُكم على الثمانية الآخرين بالسجن سبعة أشهر لعبورهم الحدود بشكل غير قانوني، وفقا لمحكمة الشعب في مقاطعة يانتيان.

وكان من بين المجموعة الأخيرة، آندي لي، وهو شخصية بارزة في الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج.

وكان عدد من النشطاء في هونج كونج قد فروا مؤخرا إلى تايوان أو دول أخرى، خوفا من الملاحقة القضائية، بموجب قانون الأمن القومي الجديد في المدينة، الذي أدى إلى حملة صارمة ضد المعارضة الديمقراطية في المدينة.

وقالت حكومة تايوان، مساء اليوم الأربعاء، إنها تأسف لرؤية صدور الحكم الصيني على الأفراد المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج وانعدام الشفافية في المحاكمة.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه ثمة مخاطر بأن يتعرض هؤلاء الأشخاص المتهمين بالفرار من هونج كونج للتعذيب أو تلقي معاملة سيئة في سجون صينية. ودعت الجماعة الحقوقية أيضا إلى إطلاق سراح الأشخاص العشرة.