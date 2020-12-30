شخصيات عامة وفنانون ضمن مجلس أمناء معرض مصر الدولي للفنون

في نسخته الثانية هذا العام يستعين معرض مصر الدولي للفنون (إيجبت آرت فير) بمجموعة من الشخصيات الفنية والعامة ضمن مجلس أمناء هذه الدورة، التي من المقرر أن تنطلق في فبراير القادم.

ومن بين هؤلاء الأمناء فنانون وأكاديميون وإعلاميون ورجال أعمال، سيساهمون بحضورهم الفاعل في إثراء الحدث بالمزيد من الحوار والتفاعل بين الجمهور والفنانين المُشاركين.

ويسعى معرض مصر الدولي للفنون- وهو أكبر حدث فني من نوعه تشهده القاهرة- إلى مد خيوط الحوار والتعاون بين الفنانين وأصحاب الجاليريهات والجمهور من كافة الأطياف، بمن فيهم جامعو الأعمال الفنية والمنظمين للأحداث الفنية والنقاد، وكذلك المهتمين بالممارسات الفنية الحديثة والمعاصرة في مصر والمنطقة العربية.

وقال عضو مجلس الأمناء محمد يونس: "تأتي هذه الدورة في ظل ظروف استثنائية عصيبة فرضها وباء كورونا على النشاط الثقافي والاقتصاد العالمي، ما يستلزم منا مزيدا من التحدي والجهد".

وأضاف أنه على الرغم من وجود هذه التحديات والصعاب إلا أن الإصرار على تنظيم هذا الحدث المهم في مثل هذا التوقيت، يعد فرصة سانحة لحركة الفن في مصر والمنطقة من أجل النهوض من جديد، ومؤشرا للتعافي من هذه المحنة القاسية التي ألمَّت بالمنطقة والعالم أجمع".

وأوضح يونس أن المعرض هو أحد الفعاليات الدولية الساعية للتواصل الجاد والمثمر بين المهتمين بالفن من مؤسسات وأفراد، مشيرا إلى أنه يعني بالفن هنا الممارسة الإبداعية بمعناها الأوسع والأشمل وعلاقتها الضرورية والأكيدة بكافة المجالات والنشاطات الأخرى.

وتستضيف هذه الدورة طيفا واسعا من الممارسات الفنية لمبدعين من مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمثل فرصة لتأسيس نهج جديد من التعاون الفني البناء بين عواصم دول المنطقة.