العراق يوقع عقدا مع دايو الكورية لاستكمال بناء ميناء الفاو الكبير شمالي الخليج

وقعت وزارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء، عقدا مع شركة دايو الكورية لإنشاء 5 مشاريع للبنى التحتية، ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة.



وقال وزير النقل العراقي ناصر الشبلي عقب مراسم حفل التوقيع "إن هذا المشروع الاستراتيجي العملاق سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب ليس في محافظة البصرة وحسب، بل والمحافظات المجاورة الأخرى سواء أثناء التنفيذ أو أثناء التشغيل".



وأضاف "أن تنفيذ الميناء سيبدأ بوتيرة متصاعدة، لا سيما وأنه تعرض إلى التعطيل لأسباب كثيرة من أجل إتمام إنجازه ضمن الوقت المحدد".



فيما قال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان محيسن الفرطوسي، إن "مشاريع للبنى التحتية الخمسة الأساسية، التي تتضمن إنشاء قناة ملاحية بطول 14 كيلومترا تمتد إلى عرض البحر، وإنشاء الحوض الخاص بالبواخر التي سترسو في الميناء، إضافة إلى نفق تحت الماء، وهو الأكبر من نوعه، حيث سيربط ميناء الفاو الكبير بخور الزبير وطريق يربط بين الأرصفة والنفق".



وذكر أن "عملية حفر مرسى الميناء والقناة الملاحية بعمق يتجاوز 19 مترا، وأن العمل سيبدأ في الأيام المقبلة، لا سيما وأن الشركة المنفذة تمتلك الآليات اللازمة الموجودة في أرض الميناء للشروع بالعمل".