 وزيرة الصناعة: منع استيراد السراميك لن يؤدي لارتفاع أسعاره - بوابة الشروق
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وزيرة الصناعة: منع استيراد السراميك لن يؤدي لارتفاع أسعاره

نيفين جامع
نيفين جامع
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 9:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 9:48 م

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن حجم الصادرات ارتفع خلال العام الحالي رغم جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الصادرات صناعة متكاملة.

وأضافت جامع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أن الصناعة الجيدة مدخل التصدير، فضلًا عن أنها تتطلب استهداف أسواق خارجية، لافتة إلى ضرورة إحداث نوع من المواءمة بين الإنتاج والتصدير.

ونوهت إلى أن مصر تواجه بكم من الواردات أسعارها وجودتها أقل من المنتج المحلي مثل السراميك، مؤكدة أن المنتج المصري في السراميك يضاهي الإسباني والإيطالي.

وعن التخوف من زيادة أسعار السراميك بعد قرار الوزارة منع استيراده لمدة 3 أشهر، علقت وزيرة الصناعة: «رجال الصناعة على قدر عال من الوطنية، عملت كده عشان أقف جنبهم والمقابل لن يكون برفع أسعار، هذا لن يحدث، وهناك نوع من المراقبة للأسعار».

ولفتت إلى أن قرار منع استيراد السراميك يهدف إلى تحصين الصناعة الوطنية، موضحة أن المكون المحلي في صناعة السراميك يتحاوز 90%، والتكنولوجيا المستخدمة عالية فيها.


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