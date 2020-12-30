محافظة القاهرة: تذليل أي معوقات لمشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بسرعة الإنتهاء من كل الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع إحياء وتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بنطاق المنطقة الجنوبية، وتذليل كل العقبات والمعوقات التي من شأنها تعطيل تنفيذ الأعمال.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام ومتابعة نائب محافظ القاهرة للمشروعات القومية الهامة والجارية بنطاق المنطقة الجنوبية، وخاصة مشروع إحياء وتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة.

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم أن إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة يعتبر مشروعًا قوميًا وتوليه القيادة السياسية والدولة اهتمامًا بالغًا، حيث يعود على الوطن واقتصاده القومي بتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، وتفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالسياحة الدينية.

وقالت إنه جارى عمل بوابة حجرية بمدخل مجمع الأديان مكتوب عليها بالنحاس؛ لإضفاء لمسة جمالية عند استقبال الزائرين، وجارى كذلك وضع أحواض زرع وتهذيب للأشجار وتكثيف المزروعات والمساحة الخضراء أمام مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة بالجزيرة الوسطى وشارع الإمامين، وأيضا جارى تركيب نخل بشارع الإمامين وشارع حسن الأنور بالجزيرة الوسطى وزرع نخل على طول المسار وبالقرب من كنيسة السيدة العذراء بالمعادى.

وأضافت أنه جارى كذلك وضع لوحات إرشادية بالشوارع المحيطة بمجمع الأديان وسيتم نشر اللوحات الإرشادية خارج المجمع على الطريق لتوجيه الزائرين لطريق المسار، بالإضافة إلى وضع لوحات مضيئة إرشادية تعريفية يتم تركيبها داخل مجمع الأديان، حيث توضع كل لوحة على عمود تجميلى بتصميم يليق مع الحدث ويوضح عليها معلومات شارحة لكل أثر توضع بجانبه، كما تم الانتهاء من البرجولات الخشبية المنتشرة على الرصيف الخارجى لمسجد عمرو بن العاص بقواعد خرسانية وتم وضع مظلات خرسانية على طول المسار مصممة تصميما راقيا وتم تنفيذها بنسبة 85%.

جدير بالذكر أن رحلة العائلة المقدسة استمرت لأكثر من 3 سنوات وكانت المسافة التى تم قطعها خلال الرحلة 2000 كيلومتر، ونقطة البداية بمصر بدأت من رفح المصرية وانتهت بجبل أسيوط.