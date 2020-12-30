وزير المالية النمساوي: ارتفاع حاد في الدين العام إلى 79% بسبب كورونا

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أكد جيرنوت بلوميل وزير المالية النمساوي أن عجز الموازنة فى البلاد بسبب جائحة كورونا هذا العام بلغ 4ر16 مليار دولار .

وقال بلوميل فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن الحكومة أنفقت 3ر5 مليار يورو على نظام العمل بالوقت القصير وهو النظام الذي فرضته أزمة كورونا، مشيرا إلى ارتفاع الدين العام فى النمسا بشكل حاد وبلغ 79.1 في المائة من الناتج الاقتصادي في الربع الثالث بزيادة ثماني نقاط مئوية على أساس سنوي.

وأوضح وزير المالية أن عام 2020 كان عاما صعبا بالنسبة للشركات ولميزانية الدولة.

وذكر بلوميل أن حجم المساعدات التى قدمتها الدولة بلغ حاليًا أكثر من 30 مليار يورو كمساعدات للموظفين وكتعويضات للشركات عن فقد الايرادات وتحمل المصروفات الثابتة لها.