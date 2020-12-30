ضبط وتشميع 11 مركزا تعليميا خلال حملات موسعة في كفر الدوار

شنت الوحدة المحلية لمركز كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، حملاتها لضبط وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المدينة، بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية بندر ومركز كفر الدوار، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأغلقت الوحدة بإشراف نعمة شعيب، وخالد الزقم - نائبي رئيس المدينة، بالتعاون مع الإدارة التعليمية بندر كفر الدوار برئاسة أشرف فؤاد، 5 مراكز للدروس الخصوصية لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، بمنطقة العكريشة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتنبيه بعدم فتحها مرة أخرى.

كما شنت الوحدة حملة بنطاق قرية بولين، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية مركز كفر الدوار برئاسة الأستاذ أشرف جلال عتلم، ومن خلال الوحدة القروية ببولين وإدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة، أسفرت عن غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.