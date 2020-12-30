فتح الصحراوي الغربي بعد انقشاع الشبورة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الأربعاء، إعادة فتح الطريق الصحراوي الغربي أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة.

وأهابت الإدارة قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور، حفاظا على سلامتهم.