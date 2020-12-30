من أصعب الأشياء التي تزعج الإنسان ليلا، وتحرمه من ليلة نوم هادئة، هو ألم الأسنان، والذي لا يجد حلا لها سوى البحث عن العلاجات المنزلية التي تخفف من الألم حتى الذهاب صباحًا إلى الطبيب.

وظهور ألم الأسنان يكون نتيجة لعدة أسباب، الأكثر شيوعًا منها: التسوس، وكشف العصب، والبكتيريا، والتهاب الجيوب الأنفية، وسقوط الحشوة، والخراج، وضرس العقل، ووجود طعام عالق في الأسنان، أو إصابة في اللثة.

ووفقًا لما ذكره موقع "ميديكال نيوز توداي" البريطاني الخاص بالصحة، فإن العلاجات المنزلية التي تخفف من ألم الأسنان خلال الليل، ما يلي:

- المسكنات

تساعد المسكنات الفموية في تسكين أو تقليل ألم الأسنان خلال الليل، ويجب أن يتم أخذ الأنوع المسموح بها طبيًا مع الحرص على عدم تخطي الجرعة الموصي بها على حسب العمر.

- الكمادات

تساعد الكمادات الباردة في تخفيف ألم الأسنان، ويتم استخدام كيس يحتوي على ثلج أو أي خضار مثلج ووضعه على الجانب المصاب من ناحية الوجه لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، وسوف يقل الألم بفعل تقلص الأوعية الدموية وهذا يساعد على النوم والاسترخاء.

- رفع الرأس

تجمع الدم في الرأس يزيد من الألم والتهاب اللثة عند تضررها، وما يجب فعله هو وضع وسادة إضافية أسفل الرأس لتخفيف حدة الألم حتى يسهل النوم.

- المراهم المخدرة

توجد مراهم طبية تخفف ألم الأسنان عبر تخدير المنطقة المصابة ولكن يحب معرفة طريقة الاستخدام جيدًا من النشرة الداخلية للدواء.

- الماء المالح

شطف الفم بالماء الدافئ والملح يخفف من ألم الأسنان ويطهر اللثة؛ ما يقلل من الألم، إضافة إلى قتله البكتيريا وإزالة بقايا الطعام العالقة بالأسنان واللثة.

- غسول بيروكسيد الهيدروجين

يساعد بيروكسيد الهيدروجين، غسول الفم في تخفيف الألم وتطهير الفم بالكامل ويقلل من الترسبات التي تتراكم على الأسنان بعد تناول الطعام، ولكن يجب تخفيف الغسول بالقليل من الماء قبل استخدامه مع عدم بلعه.

- شاي النعناع

يساعد غسل الفم بشاي النعناع في تخفيف الألم بشكل مؤقت، كما يقتل البكتيريا لاحتوائه على مضادات أكسدة.

- القرنفل

يحتوي القرنفل على مركب الأوجينول الذي يقلل من الم الأسنان والتهاب اللثة وتخدير المنطقة المصابة، ويفضل طحن القرنفل مع القليل من الماء حتى الحصول على عجينة ثم وضعها على مكان الألم لدقائق.

كما يمكن مضغ القرنفل وتركه في الفم ولكن لا ينصح بابتلاعه.