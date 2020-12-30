سعد الحريري: الهجوم الإرهابي على مطار عدن مدان بشدة

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، إن «الهجوم الإرهابي الذي استهدف ‎مطار عدن، مساء الأربعاء، لحظة وصول أعضاء الحكومة اليمنية مدان بشدة».

وأضاف الحريري، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، أن «الهجوم هو عمل إرهابي يستهدف فيما يستهدف اتفاق الرياض والأمن في منطقة الخليج واليمن».

وتعرض مطار عدن الأربعاء، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي خلف، حسب بيانات وزارة الصحة اليمنية، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وحمل وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي تدعمها السعودية، معمر الإرياني، قوات الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.