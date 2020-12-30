ألمانيا تسجل 1129 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة لأول مرة منذ بداية الجائحة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 1129 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الجائحة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بهذا الفيروس إلى 32 ألفا و107 حالات.

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول، إنه تم تسجيل 22 ألفا و459 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و680 ألف حالة.

وأفادت البيانات بأن نحو مليون و302 ألف و600 حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 352 ألفا و500 حالة نشطة في البلاد.