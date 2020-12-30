العراق: هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب جنوب أربيل

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزلي العراقية، عن حدوث هزة أرضية صباح اليوم الأربعاء، بقوة 3 درجات بمقياس ريختر، تبعد 44 كيلومترا جنوب مركز محافظة أربيل.

وأوضحت الهيئة -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- أن مراصدنا الزلزالية رصدت حدوث هزة أرضية تبعد (44) كم جنوب مركز محافظة أربيل، في تمام الساعة 7:13:36 صباح اليوم، ولم يتم الشعور بها من قبل المواطنين.

ودعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي المواطنين العراقيين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة.