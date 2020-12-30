وزير الموارد المائية العراقي: ننسق مع دول المنبع لتعزيز حصص العراق المائية

أكد وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، اليوم الأربعاء، أن التنسيق مستمر مع دول المنبع لتعزيز حصص العراق المائية.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم، عن الحمداني قوله، في كلمته خلال افتتاح مشروع السابلة الكبيرة في محافظة ذي قار: "عازمون على القضاء على جميع التجاوزات بالحصص المائية في العراق".



وبين أن "الاهتمام بالزراعة ضرورة ملحة لإنجاح الاقتصاد"، مشيرا إلى "المساعي لإيصال مياه السقي لأغلب الأراضي الزراعية".



وكان على راضي ثامر المدير العام في وزارة الموارد المائية العراقية الناطق الرسمي باسم الوزارة صرح في شهر أكتوبر الماضي، بأن "ملف المفاوضات مع دول الجوار بشأن الحصص المائية وخصوصا مع تركيا شهدت تقدما كبيرا في الآونة الأخيرة وهناك عدد من الاجتماعات الفنية عقدت بين الجانبين".



وكشف عن أن وزارة الموارد المائية العراقية تعتزم التوقيع على بروتوكول مع تركيا لإدارة مياه نهر دجلة وتأمين الحصة المائية للعراق شهريا هو الأول من نوعه منذ أكثر من 30 عاما.