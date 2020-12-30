وزير الإعلام اليمني: ‏انفجار عدن نفذته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران

قال ‏وزير الإعلام اليمني معمر الإيراني، إن انفجار عدن، الذي وصفه بالهجوم الجبان، نفذته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.



وأضاف الإيراني، في تصريحات نقلتها فضائية «العربية»، مساء اليوم الأربعاء، أن «جميع أعضاء الحكومة بخير بعد تفجير صالة مطار عدن».



‏وتابع: «هجوم الحوثي الجبان لن يثنينا عن القيام بواجبنا الوطني».



وسُمع دوي انفجار قوي هز مطار عدن، ظهر اليوم الأربعاء، تزامنًا مع هبوط الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة.



وصرح وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، بوقوع قتلى وجرحى، نتيجة الانفجارين اللذين استهدفا مدرج وصالة الوصول بمطار عدن.



ورجحت مصادر أمنية، أن الانفجارات ناجمة عن هجمات صاروخية، وذلك حسبما نشرت «سكاي نيوز» العربية، مساء اليوم الأربعاء.