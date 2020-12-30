جامعة العريش: الالتزام بالإجراءات الاحترازية لامتحانات نصف العام

أكد مجلس جامعة العريش ضرورة توفير كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لإجراء امتحانات نصف العام الدراسي، وتعظيم الاستفادة من مشروعات الجامعة الإنتاجية ودعمها بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي بتوفير المنتجات بأسعار مناسبة وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، إلى جانب تحقيق عائد اقتصادي للجامعة.

وأعلن الدكتور سعيد عبد الله لافي رفاعي رئيس جامعة العريش، خلال اجتماع مجلس الجامعة اليوم الأربعاء برئاسته، الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة من التعقيم والتطهير خلال امتحانات نصف العام قبل وبعد كل امتحان يوميا والالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، إلى جانب استعداد وتجهيز الإدارة الطبية بالجامعة لتكون جاهزة لأداء دورها لمواجهة أي طارئ.

ووافق المجلس على المواعيد المقترحة من الكليات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقا لظروف كل كلية.

واستعرض الدكتور سعيد عبدالله لافي رئيس الجامعة، موقف المشروعات الإنتاجية بالجامعة أمام المجلس بهدف تعظيم الاستفادة منها لخدمة المجتمع المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المنتجات على مستوى المحافظة؛ وفي مقدمتها مزرعة الجامعة التي تتضمن عددا من المشروعات الانتاجية للخضروات والدواجن والسمان والأرانب والثروة الحيوانية والسمكية، كما استعرض أبرز المعوقات التى تعوق عمل مركز بحوث الأسماك استعدادا لتعظيم العائد منه وتحقيق الاستفادة المرجوة.

بدوره، أعلن الدكتور صلاح صقر المدير التنفيذي لمركز بحوث الأسماك، أن المركز يشمل أحواض الإنتاج المكثف والصوب الانتاجية ووحدة التفريخ وانتاج الزريعة، وأنه تم العمل وبدأ الإنتاج الفعلى وحقق انتاجيات عالية، ولفت إلى كون المركز أضخم وأحدث مشروع للاستزراع السمكي على مستوى الجامعات المصرية وأكبر مركز تدريبي إنتاجى للاستزراع السمكي بشبه جزيرة سيناء (شمالا وجنوبا).

وأكد أن الهدف العام للمركز هو تدريب طلاب كليتي الاستزراع المائي والمصايد البحرية والعلوم الزراعية البيئية وبقية كليات جامعة العريش، إلى جانب شباب الخريجين وكل الراغبين في التدريب على التقنيات الحديثة للاستزراع السمكي، وبهدف آخر مهم وأساسي وهو توفير الأسماك بصورة طازجة وبأسعار تنافسية لأهالي محافظة شمال سيناء.

وقرر المجلس دعم المركز لتحقيق أهدافه، وناقش احتياجات كلية الطب البيطرى من المعيدين والمدرسين المساعدين والعاملين، إلى جانب احتياجات الكليات الجديدة من كافة التخصصات، ومناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالمجلس والموضوعات المتخصصة.