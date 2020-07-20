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أعداد جريدة الشروق
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تركيا تستقبل الدفعة الأولى من لقاح كورونا الصيني اليوم

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 4:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 4:03 ص

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أن الدفعة الأولى من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا ، ستصل إلى بلاده فجر اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في تغريدة، الثلاثاء، بشأن الدفعة الأولى من جرعات اللقاح التي اشترتها تركيا من الصين، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وقال قوجه إن "طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، تحمل الدفعة الأولى من لقاحات كورونا إلى بلادنا، أقلعت من مطار بكين".

وأضاف: "ننتظر وصول الطائرة إلى مطار (أسن بوج) بالعاصمة أنقرة، فجر الأربعاء".

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، بينما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

ومؤخرا، أعلن قوجة، توقيع عقد مع الصين لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح الذي أنتجته، وأثبت فعاليته بالمراحل الأولى للمرض.

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